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ميتا تنتج الجيل الجديد من سماعاتها للواقع المختلط في فيتنام

3
OCTOBER
2024
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أعلنت مجموعة "ميتا"، الثلاثاء، أنها ستنتج الجيل التالي من سماعات الواقع المختلط "كويست 3 اس" (Quest 3S) في فيتنام، وسيوفر المشروع عددا كبيرا من فرص العمل بالدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
 
وقال رئيس "ميتا" للأعمال الدولية، نيك كليغ، بمؤتمر في هانوي، إن شركته وبالتعاون مع الشركاء المحليين ستنتج سماعات الواقع المختلط في فيتنام مما سيؤدي استحداث أكثر من ألف فرصة عمل جديدة.
 
وستطلق "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، سماعات Quest 3S  في منتصف أكتوبر، وهي سماعات رأس تعمل بالواقع المختلط (المعزز والافتراضي) وستباع بسعر يبدأ بـ299 دولارا.
 
وتسعى فيتنام التي تشكل منذ زمن بعيد نقطة جذب لشركات صناعة الملابس والأحذية والأثاث بفضل يدها العاملة المنخفضة التكلفة، منذ سنوات إلى جذب مستثمرين في مجال التكنولوجيا المتقدمة. كما تعمل بالتوازي مع ذلك على تطوير قدراتها الإنتاجية لأشباه الموصلات لمنافسة الصين في هذا المجال.
 
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة أن "سبيس إكس"، مجموعة الصناعات الفضائية التابعة لإيلون ماسك، تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في فيتنام كجزء من تطوير شبكة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية الخاصة بها.
 
وكان الرئيس الفيتنامي، تو لام، قد التقى بكبار المسؤولين من "أبل" و"ميتا" وشركة التكنولوجيا "سوبرمايكرو" وذلك خلال رحلته إلى نيويورك في أغسطس الماضي.  وقد وقّعت شركات أميركية وفيتنامية عددا من الاتفاقيات خلال رحلة تو لام إلى نيويورك، بما في ذلك في مجالات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والطيران.
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