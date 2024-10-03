المغرب.. 1.7 مليار دولار صادرات صناعة الطيران بثمانية أشهر

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أفاد مكتب الصرف التابع لوزارة المالية المغربية بأن صادرات قطاع الطيران في المغرب بلغت أكثر من 1.7 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مسجلة ارتفاعا بنسبة 21.2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يرجع إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بنسبة 33.3 بالمئة إلى 1.1 مليار دولار فيما وصلت إيرادات نظام ربط الأسلاك الكهربائية إلى نحو 600 مليون دولار بارتفاع بنحو 2.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

من جانب آخر سجلت صادرات الفوسفات ومشتقاته ارتفاعا بنسبة 11.7 بالمئة لتصل إلى 5.49 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي وذلك مع ارتفاع مبيعات الفوسفات بنسبة 57.3 بالمئة، والأسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 8 بالمئة، والحامض الفوسفوري بنسبة 6.7 بالمئة.

كما أظهر تقرير مكتب الصرف ارتفاعا في صادرات السيارات بنسبة 7.6 بالمئة لتحقق الصناعة منذ بداية العام وإلى نهاية أغسطس نحو 10.44 مليار دولار نتيجة الزيادة في مبيعات فئة "الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد" بنسبة 18.6 بالمئة، وفئة "التصنيع" بنسبة 5.7 بالمئة، و"الأسلاك الكهربائية" بنسبة 8.2 بالمئة.