living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"أوبن إيه آي" تتوقع أن تتكبد خسائر بـ5 مليارات دولار في 2024

1
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقعت شركة "أوبن إيه آي" أن تتكبد خسائر كبيرة هذا العام، رغم إيراداتها المليارية المتوقعة، لكنها أيضا توقعت أن ترتفع الإيرادات على الأرجح خلال السنوات المقبلة.
 
وبحسب تقرير نشرته "سي إن بي سي" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، توقعت "أوبن إيه آي" أن تتكبد خسائر خلال العام الجاري بنحو 5 مليارات دولار، رغم توقعها بأن تجني إيرادات بنحو 3.7 مليارات دولار.
 
وخلال الشهر الماضي، حققت الشركة إيرادات بقيمة 300 مليون دولار، بحسب "سي إن بي سي".
 
وتتوقع "أوبن إيه آي" تحقيق 11.6 مليار دولار من المبيعات العام المقبل، وفقًا للتقرير.
 
 
وتسعى الشركة المدعومة من "مايكروسوفت"، حاليًا إلى القيام بجولة تمويل من شأنها أن تقدر قيمة الشركة بأكثر من 150 مليار دولار، وفقًا لتصريحات أشخاص مطلعين على الأمر لشبكة "سي إن بي سي".  
 
كما كشفت تقارير خلال الأسبوع الماضي تفيد بأن مجلس إدارة "أوبن إيه آي" يدرس خططًا لإعادة هيكلة الشركة لتصبح شركة ربحية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   