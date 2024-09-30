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ترامب يتعهد بمقاضاة شركة "غوغل".. ما القصة؟

30
SEPTEMBER
2024
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اتهم دونالد ترامب الجمعة محرك البحث غوغل بعرض "مقالات سيئة" فقط عنه، متعهدا بمقاضاة عملاق التكنولوجيا في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.
 
ولم يقدم ترامب أي دليل على اتهامه في منشور على منصته "تروث سوشال"، مضيفا أن محرك البحث يعرض فقط مقالات إيجابية عن منافسته الديموقراطية كامالا هاريس.
 
وقال في المنشور: "هذا نشاط غير قانوني، ونأمل أن تلاحقهم وزارة العدل جنائيا بسبب هذا التدخل الصارخ في الانتخابات".
 
وتابع: "إذا لم يحدث ذلك، ووفقا لقوانين بلدنا، فسأطلب مقاضاتهم على أعلى المستويات عندما أفوز في الانتخابات".
 
وجاء منشور ترامب بعد تقرير لمنظمة محافظة عن النتائج التي حصلت عليها اثر إجرائها بحثا شمل عبارة "سباق دونالد ترامب الرئاسي 2024".
 
وقال بيان لشركة غوغل إن "الموقعين الالكترونيين للحملتين يتم عرضهما باستمرار في أعلى نتائج البحث لاستفسارات محددة أو عامة".
 
ونص البيان: "هذا التقرير أجرى بحثا على مصطلح نادر وواحد في يوم واحد قبل بضعة أسابيع، وحتى بالنسبة لهذا البحث، احتل موقعا المرشحين المرتبة الأولى في نتائج البحث على غوغل".
 
وأكدت غوغل أنها لا تتلاعب بنتائج البحث لصالح أي مرشح سياسي.
 
ولا تكشف الشركة عن العمليات الداخلية للبرنامج الذي يشغل محرك البحث الشامل الخاص بها.
 
ومع ذلك، فإن التوقيت وشعبية الموضوعات من العوامل المعروفة بأنها تؤثر على نتائج البحث.
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