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تشمل ثوابا وعقابا.. خطة جديدة من ترامب لتحسين اقتصاد أميركا

27
SEPTEMBER
2024
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من المتوقع أن يعلن المرشح الجمهوري والرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، عن سياسة جديدة يستهدف بها الشركات الأجنبية للعمل داخل الولايات المتحدة، مع الإشارة إلى إمكانية وضع صعوبات أمامها إن لم ترغب في الاستثمار داخل أميركا.
 
وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فإن ترامب بصدد الإعلان عن حوافز جديدة، قد تشمل عرض الأراضي الفيدرالية المصممة لجذب العمليات إلى الولايات المتحدة خلال خطاب اقتصادي اليوم، الثلاثاء، في سافانا بولاية جورجيا.
 
ومن المقرر أن يعلن ترامب عن النهج الجديد، وذلك وفقًا لمستشار كبير لترامب طلب عدم الكشف عن هويته لتفصيل الاقتراح، لجذب أولئك الذين يستبدلون الولايات المتحدة بمناخ أعمال أكثر ملاءمة، وذلك من خلال أيضا التهديد بفرض رسوم جمركية قاسية على الواردات إلى أميركا، بحسب بلومبرغ.
 
والخطاب الذي من المقرر أن يتحدث فيه ترامب اليوم، سيستخدمه لتصوير نفسه على أنه سيكون أفضل مسؤول عن تحسين الاقتصاد الأميركي، سعياً إلى الاستيلاء على القضية الرئيسية للناخبين قبل أقل من 50 يومًا من الانتخابات.
 
ومن المتوقع أن تحدد كامالا هاريس، خصم ترامب الديمقراطي، رؤيتها الاقتصادية الخاصة خلال ظهورها في خطاب في حملتها الانتخابية، الأربعاء.
 
في خطابه، بحسب بلومبرغ، سيناقش ترامب الطرق التي يعتزم من خلالها جذب الشركات المصنعة الأجنبية إلى الولايات المتحدة من خلال خفض معدل الضريبة على الشركات، وتقليل القيود التنظيمية، وتوفير الطاقة الرخيصة، والموانئ القوية، وحتى الأراضي الحكومية.
 
بعض هذه السياسات، مثل خفض معدل الضريبة على الشركات، تتطلب موافقة الكونغرس، ولم يقدم مساعدوه تفاصيل محددة بشأن الأراضي الفيدرالية التي قد تكون متاحة.
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