living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

معنويات المستهلك بأميركا تسجل أكبر انخفاض منذ أغسطس 2021

26
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انخفضت معنويات المستهلكين الأميركيين على نحو غير متوقع في سبتمبر، وسط مخاوف متزايدة بشأن قوة سوق العمل.
 
وذكرت مؤسسة "كونفرنس بورد"، الثلاثاء، أن مؤشر معنويات المستهلكين انخفض إلى 98.7 هذا الشهر من قراءة 105.6 معدلة بالزيادة في أغسطس.
 
وهذا هو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس 2021.
 
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 104.0 من 103.3 المعلن سابقا.
 
وقالت دانا بيترسون كبيرة خبراء الاقتصاد لدى "كونفرنس بورد": "يعكس انخفاض المكونات الرئيسية للمؤشر مخاوف المستهلكين تجاه سوق العمل وردود أفعالهم تجاه تقلص ساعات العمل وتباطؤ زيادات الرواتب وقلة فرص العمل، حتى لو ظل سوق العمل قويا وتراجعت فيه معدلات البطالة وقلت حالات التسريح وارتفعت الأجور".
 
وانخفضت نسبة المستهلكين الذين رأوا أن الوظائف "وفيرة" إلى 30.9 بالمئة من 32.7 بالمئة في أغسطس.
 
وقال نحو 18.3 بالمئة من المستهلكين إن "من الصعب الحصول على" الوظائف، مقارنة بنحو 16.8 بالمئة في الشهر الماضي.
 
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة الأسبوع الماضي 50 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.75 بالمئة وخمسة بالمئة، في أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020، وهو ما قال رئيس البنك جيروم باول إنه يستهدف إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على انخفاض معدل البطالة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   