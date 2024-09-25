إيني الإيطالية تخطط لبدء التنقيب في حوض غدامس بشمال إفريقيا

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قالت مارتينا أوبيتسي المديرة الإقليمية لإيني الإيطالية للطاقة في شمال إفريقيا وبلاد الشام، الاثنين، إن الشركة تعتبر ليبيا دولة رئيسية لأنشطة المنبع ولذلك تخطط لبدء التنقيب في حوض غدامس العام المقبل.

وأضافت أوبيتسي خلال ندوة حول قطاع الطاقة في ليبيا نظمتها في "روما شركة إنرجي كابيتال آند باور": "لم نتوقف أبدا عن النظر إلى ليبيا باعتبارها منطقة حيوية لإنتاج النفط والغاز".

وتابعت: "تشير تقديراتنا إلى وجود موارد لا تزال بحاجة إلى اكتشاف، ونخطط أيضا لاستكشافات بحرية في المستقبل القريب".

توقفت صادرات النفط في الموانئ الليبية الرئيسية الشهر الماضي وتقلص الإنتاج في جميع أنحاء البلاد وسط مواجهة بين الفصائل السياسية المتنافسة حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط.

وبدأ الإنتاج يتعافى في النصف الأول من سبتمبر لكن الخلاف بشأن المصرف المركزي لم يحل بعد.