جو بايدن: ورثت أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الأعظم

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن معدلات التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة بدأت في التراجع.

وأشار الرئيس الأميركي في تدوينة على منصة "إكس"، الخميس، إلى أنه ورث أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الولايات المتحدة منذ الكساد الأعظم قبل 4 سنوات، بحسب تعبيره.

وأضاف: "الآن بدأت معدلات التضخم وأسعار الفائدة في الانخفاض".

وقال بايدن: "لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به. وسأتحدث قريبا عن عملنا لخفض التكاليف وتنمية اقتصادنا".

وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي بعد يوم واحد من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض معدلات الفائدة بأكبر اقتصاد في العالم بمقدار 50 نقطة أساس، في إشارة إلى بدء التيسير النقدي، وأن الفيدرالي نجح في كبح ارتفاع التضخم.

من جانبه، اتّهم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب الأربعاء البنك المركزي بأنّه "مسيّس"، وذلك بعد أن خفّضت المؤسسة النقدية سعر الفائدة بشكل كبير قبل بضعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.

وقال الرئيس الجمهوري السابق للصحافيين على هامش رحلة انتخابية إنّ "مثل هذا الخفض الكبير يُظهر، إما أنّ الاقتصاد في حالة سيّئة للغاية وإما أنّهم يلعبون ألاعيب سياسية".

وخفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء معدّل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع نصف نقطة مئوية بحيث باتت تراوح بين 4.75 و5 بالمئة.