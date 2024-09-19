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أسعار النفط ترتفع بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية

19
SEPTEMBER
2024
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ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الخميس المبكرة، بعد خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية لكن المخاوف القائمة بشأن الطلب العالمي حدت من المكاسب.
 
تحديث الأسعار
صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بواقع 36 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 74.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 0618 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بواقع 34 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 71.15 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".
 
وتعافى الخامان القياسيان بعد هبوطهما في التعاملات الآسيوية المبكرة.
 
وخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أمس الأربعاء. وعادة ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة لكن السوق استقبلت هذا الخفض على أنه علامة على شح في سوق العمل، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.
 
وقال محللون في بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة "بينما يشير خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى وجود تحديات اقتصادية كبيرة قادمة، فإن المستثمرين المتشائمين لم يشعروا بالرضا بعد أن رفع المركزي الأمريكي توقعاته متوسطة الأجل للأسعار".
 
كما استمر ضعف الطلب في الصين الناتج عن التباطؤ الاقتصادي في التأثير سلبا على الأسواق.
 
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الصيني أن إنتاج مصافي النفط في الصين انخفض للشهر الخامس على التوالي في أغسطس آب. كما تباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر الشهر الماضي، وواصلت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة تراجعها.
 
وتترقب الأسواق الأحداث في الشرق الأوسط بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكية تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية أمس الأربعاء بعد يوم من انفجارات مماثلة لأجهزة اتصال لاسلكية (بيجر).
 
وقالت مصادر أمنية لوكالة رويترز، إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) هو المسؤول عنها لكن المسؤولين الإسرائيليين لم يعلقوا على الانفجارات.
 
ويقول محللون في سيتي بنك إنهم يتوقعون عجزا في سوق النفط بنحو 0.4 مليون برميل يوميا لدعم أسعار خام برنت في نطاق 70 إلى 75 دولارا للبرميل خلال الربع القادم، لكن ذلك سيكون مؤقتا.
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