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أسعار النفط مستقرة وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة

18
SEPTEMBER
2024
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استقرت أسعار النفط، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، بعد ارتفاعها خلال الجلستين السابقتين، وسط ترقب المستثمرين للقرار المتوقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة.
 
تحرك الأسعار 
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر ثلاثة سنتات إلى 73.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0053 بتوقيت غرينتش. كما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أكتوبر 11 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 71.08 دولار للبرميل.
 
وارتفعت عقود الخامين القياسيين بنحو دولار للبرميل أمس الثلاثاء وسط استمرار اضطراب الإمدادات في الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بعد الإعصار فرنسين، فضلا عن مراهنة المتعاملين على أن الطلب قد يزيد بعد ما سيكون أول خفض لأسعار الفائدة من جانب المركزي الأميركي في أربع سنوات.
 
كما تلقت الأسعار دعما من احتمال اتساع أعمال العنف في الشرق الأوسط وهو الأمر الذي قد يتسبب في اضطرابات محتملة للإنتاج في منطقة محورية بعد تفجيرات متزامنة تعرضت لها أجهزة مناداة (بيجر) تابعة لحزب الله واتهمت الجماعة إسرائيل بالمسؤولية عنها.
 
وتلقت السوق دعما أيضا من توقعات قيام الولايات المتحدة بشراء نفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي.
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