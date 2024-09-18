الذهب على استقرار وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة

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استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفضا كبيرا للفائدة في وقت لاحق من اليوم.

تحديث الأسعار

ولم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 2571.28 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0224 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب، الاثنين، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولار.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2597.60 دولار.

ومن المتوقع أن يعلن المركزي الأميركي أول خفض لأسعار الفائدة في أكثر من أربع سنوات عند الساعة 1800 بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أن يعقد رئيس البنك جيروم باول مؤتمرا صحفيا بعد ذلك.

وعادة ما تصبح السبائك التي لا تدر عوائد استثمارا مفضلا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات الاضطرابات الجيوسياسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا في المئة إلى 30.42 دولار للأونصة. وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 979.85 دولار. كما انخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1109.42 دولار.