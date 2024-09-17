الذهب قرب أعلى مستوى له على الإطلاق قبل قرار "المركزي" الأميركي بشأن الفائدة

A + A -

حومت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، قبل الإطلاق المتوقع لدورة من التيسير النقدي في الولايات المتحدة قد يستهلها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض كبير لأسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2581.68 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:54 بتوقيت غرينتش. وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولار أمس الاثنين.

كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2608.60 دولار، بحسب "رويترز".

وقال ييب جون رونغ خبير الأسواق لدى آي.جي "أسعار الذهب توقفت عن الارتفاع في جلسة اليوم"، وأشار إلى أن هناك حالة من الترقب بعد مكاسب الآونة الأخيرة التي جاءت مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وينصب كل التركيز على اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده المركزي الأميركي على مدار يومين وينتهي غدا الأربعاء.

وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 66% خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بنسبة 43% يوم الجمعة.

وعادة ما تصبح السبائك التي لا تدر عوائد هي الاستثمار المفضل في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

وتراجع الدولار 0.1% مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 30.79 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.6% إلى 986.90 دولار.

وربح البلاديوم 1% إلى 1087.09 دولار بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 11 أبريل/نيسان.

والأسواق الصينية مغلقة لهذا اليوم بسبب عطلة مهرجان منتصف الخريف.