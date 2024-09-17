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هل تشهد أسعار السيارات مزيدًا من الارتفاع في مصر؟

17
SEPTEMBER
2024
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مع استمرار ارتفاع أسعار السيارات في السوق المصرية والتوقعات الخاصة بأن السوق سوف تشهد المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، قال رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، المستشار أسامة أبو المجد، إن أسعار السيارات ارتفعت في كافة أنحاء العالم وليس في مصر فقط.
 
لكنه شدد في تصريحات حديثة على ضرورة أن يكون الحد الأدنى لبيع السيارات في مصر سنويا 300 ألف سيارة فقط وذلك لضبط الأسعار، وإذا كان هناك زيادة عن الـ 300 ألف سيارة سيكون هناك انخفاض في أسعار السيارات في مصر.
 
وأكد أن قطاع السيارات في السوق المصرية قطاع قوي ويجب أن يتم زيادة حجم المعروض من السيارات وزيادة حجم بيع السيارات من أجل ضبط السوق والأسعار. ولفت، إلى أن عدم وفرة السيارات يؤدي إلى ارتفاع أسعارها. وأضاف: "هناك إيقاف لاستيراد السيارات بشكل شخصي لكل فرد".
 
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ولفت إلى أنه "لم يعلن عالميا حتى الآن أنه تم حل مشكلة وأزمة الميكروشيبس التي تدخل في صناعة السيارات". وبالنسبة للسوق المصرية فإنه لا يوجد ما يسمى "أوفر برايس"، ولكن هناك سياسة عرض وطلب، وإنتاج السيارات على مستوى العالم منخفض بشكل ملحوظ.
 
وقال "أبوالمجد"، إن هناك زيادة من 5 إلى 15% من أول عام 2024 في أسعار السيارات، والسيارات المتواجدة في المخازن والتي يتم دفع أرضيات عليها في الجمارك موديل 2024 و2025".
 
وتابع: "المواطن الذي يستطيع أن يشتري سيارة الآن يشتريها لأنه سوف يندم لو لم يفعل"، مضيفا: "العالم يمر بظروف استثنائية وهناك انخفاض في إنتاجية السيارات، وبالتالي من الطبيعي ارتفاع أسعار السيارات".
 
وقبل أيام، كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع كبير في القيمة الإجمالية لواردات مصر من سيارات الركوب خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.
 
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغت قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوب نحو 1.301 مليار خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر يونيو الماضي، مقارنة بنحو 705 ملايين دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 596 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 84.5%.
 
وتشير البيانات إلى أن الواردات المصرية من سيارات الركوب تشهد تباينًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري 2024، حيث بلغت قيمة واردات سيارات الركوب نحو 133.779 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، مقارنة بنحو 156.685 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 22.906 مليون دولار.
 
فيما بلغت قيمة واردات السيارات في شهر أبريل الماضي نحو 169.797 مليون دولار، مقارنة مع 92.813 مليون دولار في شهر أبريل عام 2023، بزيادة بلغت نحو 76.984 مليون دولار.
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