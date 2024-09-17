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النفط يواصل الصعود وسط مخاوف بشأن إنتاج أميركا وانخفاض متوقع في المخزونات

17
SEPTEMBER
2024
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واصلت أسعار النفط تسجيل المكاسب اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن إنتاج الولايات المتحدة في أعقاب الإعصار "فرانسين"، فضلا عن توقعات بتراجع مخزونات الخام الأميركية.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر تشرين الثاني 16 سنتا أو 0.2% إلى 72.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش. وقفزت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر أكتوبر/تشرين الأول 34 سنتا أو 0.5% إلى 70.43 دولار للبرميل.
 
وسجلت العقود الآجلة لبرنت والخام الأميركي ارتفاعا عند التسوية في الجلسة السابقة بعدما محت المخاوف من استمرار تأثير الإعصار فرنسين على الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة أثر القلق إزاء الطلب الصيني قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع والمتوقع أن يكون إيجابيا على معنويات المستثمرين في قطاع النفط.
 
ووفقا لما ذكره مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية أمس الاثنين فإن أكثر من 12% من إنتاج النفط الخام و16% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة لا يزال متوقفا.
 
وتترقب الأسواق عن كثب قرار المركزي الأميركي بشأن خفض الفائدة. ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يقلص تكلفة الاقتراض وهو ما قد يؤدي إلى رفع الطلب على النفط من خلال دعم النمو الاقتصادي.
 
وقال محللون في إيه.إن.زد في مذكرة "التوقعات المتزايدة بخفض حاد لأسعار الفائدة عززت المعنويات في سوق السلع الأولية"، وأضافوا أن الاضطرابات المستمرة في الإمدادات دعمت هي الأخرى أسواق النفط.
 
ويترقب المستثمرون أيضا انخفاضا متوقعا في مخزونات الخام الأميركية، التي رجح استطلاع لرويترز تراجعها بنحو 200 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر/أيلول.
 
إلا أن نمو الطلب الذي جاء أقل من المتوقع في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، حد من ارتفاع الأسعار. وأظهرت بيانات حكومية يوم السبت أن إنتاج مصافي النفط في الصين انخفض للشهر الخامس على التوالي في أغسطس/آب وسط تراجع الطلب على الوقود وضعف هوامش التصدير.
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