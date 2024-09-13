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الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق بسبب ضعف الدولار

13
SEPTEMBER
2024
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قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات الجمعة المبكرة، بسبب ضعف الدولار وسط آمال خفض الفائدة الأميركية، بينما ارتفع البلاديوم 15 بالمئة منذ بداية الاسبوع.
 
تحديث الأسعار
صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2567.99 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2570.03 في وقت سابق من الجلسة. وارتفع المعدن الأصفر نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع.
 
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2596.20 دولار.
 
وتراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوع، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
 
 
وقال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن من المناسب أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل مع انحسار المخاطر الصعودية للتضخم.
 
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 45 بالمئة خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع المركزي الأمريكي في 18 سبتمبر أيلول الجاري، بينما يتوقعون بنسبة 55 بالمئة خفضا بواقع 25 نقطة أساس.
 
وتترقب الأسواق بيانات أولية بشأن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم بحثا عن المزيد من الإشارات حول مسار أسعار الفائدة.
 
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.97 دولار للأونصة، وزاد البلاتين نحو واحد بالمئة إلى 985.47 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1047.59 دولار، ويتجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر كانون الأول 2023، مدعوما بمخاوف بشأن كبح الصادرات.
 
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن على موسكو التفكير في الحد من صادراتها من اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل ردا على عقوبات الغرب.
 
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