"موديز" تتوقع أرباحاً قوية للبنوك الإسلامية الخليجية

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من المرجح أن تحافظ البنوك الإسلامية في الخليج على أرباح قوية خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة، بحسب تقرير صادر عن وكالة موديز.

وعزت الوكالة، في تقرير الربحية القوية للبنوك الإسلامية الخليجية إلى النشاط التجاري القوي نتيجة جهود تنويع الاقتصادات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت موديز أن البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل الحفاظ على رأس المال وسيولة قوية، ما سيمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة في المنطقة الخليجية.

وتوقعت أن يظل النمو الاقتصادي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي قويًا عام 2025، وذلك بفضل الخطط الكبيرة للتنويع الاقتصادي التي تنفذها الحكومات، وثقة الأعمال القوية .

وأوضحت أن نمو التمويل الإسلامي سيواصل التفوق على نظيره التقليدي عبر تواصل الطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة متوقعة مزيداً من النمو من خلال عمليات الدمج في ظل سعى القطاع لتحسين توليد الإيرادات وتقليل التكاليف.

وقال بديس شبيليت، نائب الرئيس المساعد والمحلل في وكالة موديز إن النمو الاقتصادي المستدام، والالتزام الحكومي بتعزيز صناعة التمويل الإسلامي الأوسع، والطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سيواصل دفع نمو التمويل الإسلامي، الذي سيفوق نمو نظرائه التقليديين.