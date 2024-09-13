living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"موديز" تتوقع أرباحاً قوية للبنوك الإسلامية الخليجية

13
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
من المرجح أن تحافظ البنوك الإسلامية في الخليج على أرباح قوية خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة، بحسب تقرير صادر عن وكالة موديز.
 
وعزت الوكالة، في تقرير الربحية القوية للبنوك الإسلامية الخليجية إلى النشاط التجاري القوي نتيجة جهود تنويع الاقتصادات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي.
 
وأضافت موديز أن البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل الحفاظ على رأس المال وسيولة قوية، ما سيمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة في المنطقة الخليجية.
 
وتوقعت أن يظل النمو الاقتصادي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي قويًا عام 2025، وذلك بفضل الخطط الكبيرة للتنويع الاقتصادي التي تنفذها الحكومات، وثقة الأعمال القوية .
 
وأوضحت أن نمو التمويل الإسلامي سيواصل التفوق على نظيره التقليدي عبر تواصل الطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة متوقعة مزيداً من النمو من خلال عمليات الدمج في ظل سعى القطاع لتحسين توليد الإيرادات وتقليل التكاليف.
 
وقال بديس شبيليت، نائب الرئيس المساعد والمحلل في وكالة موديز إن النمو الاقتصادي المستدام، والالتزام الحكومي بتعزيز صناعة التمويل الإسلامي الأوسع، والطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سيواصل دفع نمو التمويل الإسلامي، الذي سيفوق نمو نظرائه التقليديين.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   