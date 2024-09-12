رويترز: سامسونغ تعتزم خفض عدد موظفيها بنسبة 30% عالميا

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تعتزم شركة سامسونغ إلكترونيكس، الأكبر عالميا في تصنيع الهواتف المحمولة والتلفزيونات ورقائق الذاكرة، تقليص عدد موظفيها في أنحاء العالم بنسبة 30 بالمئة في بعض الأقسام.

ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أن الشركة، ومقرها كوريا الجنوبية، وجهت شركات تابعة لها في أنحاء العالم بخفض عدد موظفي المبيعات والتسويق بنحو 15 بالمئة، والموظفين الإداريين بما يصل إلى 30 بالمئة.

وقال مصدر إن الخطة ستُنفذ بنهاية هذا العام وستؤثر في وظائف في الأميركيتين وأوروبا وآسيا وإفريقيا. وأكد ستة أشخاص مطلعين آخرين الخفض المزمع من سامسونغ لعدد الموظفين عالميا.

ولم يتضح عدد من سيتم التخلي عن خدماتهم أو البلدان ووحدات الأعمال الأكثر تأثرا.

ورفضت المصادر ذكر أسمائها نظرا لأن حجم خفض الوظائف وتفاصيله لا يزالان سرا.

وقالت سامسونج في بيان إن التعديلات المدخلة على عدد الموظفين في بعض العمليات على الصعيد العالمي تعديلات اعتيادية وتستهدف الارتقاء بالكفاءة. وذكرت أنه لا توجد أهداف محددة للخطط، وأضافت أن الخطط لن تؤثر على العاملين في قطاع الإنتاج.