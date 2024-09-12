أسعار النفط مستقرة مع اقتراب إعصار فرنسين من نهايته

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استقرت أسعار النفط، خلال التعاملات الآسيوية الخميس، بعد أن بددت مخاوف انخفاض الطلب المكاسب التي تحققت من الجلسة السابقة والتي حفزها تأثير الإعصار فرنسين على الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام في العالم.

تحرك الأسعار

صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر بواقع 24 سنتا أو 0.34 بالمئة إلى 70.86 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر أكتوبر بنحو 20 سنتا أو 0.30 بالمئة إلى 67.52 دولار للبرميل في الساعة 0044 بتوقيت غرينتش، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة مع إغلاق المنصات البحرية في خليج المكسيك بالولايات المتحدة وتعطل عمليات التكرير بسبب وصول الإعصار فرنسين إلى اليابسة في جنوب لويزيانا الأربعاء.

ولكن مع اقتراب الإعصار من نهايته بعد وصوله إلى اليابسة، تحول انتباه سوق النفط مرة أخرى إلى انخفاض الطلب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس إن مخزونات النفط الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي مع نمو واردات الخام وانخفاض الصادرات.

وأظهرت البيانات أيضا أن الطلب على البنزين انخفض إلى أدنى مستوى له منذ مايو في نفس الوقت الذي تراجع فيه الطلب على نواتج التقطير، مع انخفاض تشغيل المصافي أيضا. والولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وفي وقت سابق من الأسبوع، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 وقلصت أيضا توقعاتها للعام المقبل، وهو ثاني تعديل بالخفض على التوالي.