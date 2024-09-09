الذهب يتماسك قرب 2500 دولار قبل صدور بيانات التضخم

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استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، وجرى تداولها عند مستوى أقل قليلا من 2500 دولار للأونصة، حيث تنتظر السوق بيانات عن التضخم لشهر أغسطس للحصول على مزيد من الرؤى حول خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.

لم يطرأ أي تغيير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2497.53 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0021 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2526.40 دولار.

وأظهرت بيانات الجمعة ارتفاع عدد الوظائف بالقطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بنحو 142 ألف وظيفة في أغسطس، مقارنة بتقديرات اقتصاديين في استطلاع لرويترز بزيادتها 160 ألف وظيفة. وأشار التقرير إلى تعديل بيانات يوليو بالخفض إلى 89 ألف وظيفة.

وأشار صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى استعدادهم لبدء سلسلة من خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقرر للبنك خلال أسبوعين.

وبلغ معدل البطالة خلال الشهر 4.2 بالمئة بما يتوافق مع التوقعات، لكنه انخفض من 4.3 بالمئة في الشهر السابق. وتشير تصريحاتهم إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مع إمكانية إجراء خفض أكبر إذا ضعف سوق العمل بشكل أكبر.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى متعاملون أن هناك احتمالا بنسبة 71 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر، واحتمالا يبلغ 29 بالمئة أن يخفضها 50 نقطة أساس.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 28.01 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 924.02 دولار وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة تقريبا إلى 919.76 دولار، بحسب بيانات "رويترز".