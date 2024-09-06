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عملية احتيال تخترق منصة "إكس" وتستهدف أفراد عائلة ترامب

6
SEPTEMBER
2024
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تعرضت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة ببعض أفراد عائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، لعملية اختراق.
 
وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، فقد تسببت عملية الاختراق لأقارب عائلة  لنشر إعلان مزيف حول مشروع يتعلق بالعملات المشفرة.
 
وتم كتابة منشورات على حسابات منصة "إكس" الخاصة بكل من لارا وتيفاني ترامب، تتعلق بمشروع World Liberty Financial، وكانت هذه المنشورات جزءا من "عملية احتيال" تستخدم اسم الرئيس السابق.
 
وقد أغلقت منصة "إكس" هذه الحسابات "في غضون دقائق"، وفقًا لتصريحات نجل دونالد ترامب، إريك على المنصة المعروفة سابقًا باسم "تويتر".
 
و"World Liberty Financial" هي مبادرة أصول رقمية يروج لها المرشح الرئاسي الجمهوري واثنان من أبنائه، ولكن التفاصيل الكاملة لم يتم الإعلان عنها علنًا بعد.
 
وكشف تقرير "بلومبرغ"، أن المنشور الذي حذف من حساب "إكس" الخاصة بلارا ترامب قد قال إن World Liberty Financial تهدف إلى "انتزاع السلطة" من البنوك التقليدية و "إعادتها إلى الشعب"، وأن الهدف هو "ضمان سيطرة الشعب الأميركي الكاملة على أمواله".
 
وتضمن المنشور رابطًا لموقع ويب مزيف على ما يبدو، مزينًا بصور دونالد ترامب.
 
وعقب الحادث، حذر حساب مبادرة World Liberty Financial الرسمي على منصة "إكس" من النقر على الروابط المنشورة على حسابات لارا وتيفاني ترامب.
 
وخلال حملته الانتخابية بهدف العودة إلى البيت الأبيض، استغل دونالد ترامب قطاع الأصول الرقمية بحثًا عن التبرعات والأصوات، وتعهد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب".
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