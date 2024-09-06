فرص العمل المتاحة في أميركا تتراجع إلى أدنى مستوى منذ 2021

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تراجع عدد فرص العمل المتاحة في اقتصاد الولايات المتحدة في يوليو، وذلك للشهر الثاني على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوى منذ بداية عام 2021، بسبب تباطؤ سوق العمل.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الأربعاء، تراجع عدد فرص العمل المتاحة إلى 7.67 مليون فرصة خلال يوليو، من قراءة شهر يونيو والمعدلة بالخفض من 7.9 مليون.

وكانت التوقعات تشير إلى أن عدد فرص العمل المتاحة بالاقتصاد الأميركي خلال يوليو عند 8.09 مليون فرصة عمل.

ومن جهة أخرى، ارتفعت الطلبيات الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة في يوليو، بعد انخفاضها خلال شهرين متتاليين.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأميركي ارتفاع طلبيات المصانع خلال يوليو بنسبة 5 بالمئة على أساس شهري بأكثر من التوقعات البالغة 4.7 بالمئة.

فيما ارتفعت طلبيات السلع المصنعة غير المعمرة خلال يوليو بمقدار 0.8 بالمئة.