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تباطؤ زخم الذهب قبل بيانات أميركية حاسمة

5
SEPTEMBER
2024
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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب، خلال تعاملات الخميس المبكرة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات وظائف أميركية قد توفر المزيد من المؤشرات حول حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.
 
تحديث الأسعار
استقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير تقريبا عند 2497.47 دولار للأونصة بحلول الساعة 0222 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2527.60 دولار.
 
وعادة ما ترتفع أسعار السبائك التي لا تدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. كما يعتبر الذهب ملاذا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
 
وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية أن فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام في يوليو، مما يشير إلى أن سوق العمل تفقد قوتها، لكن الانخفاض في حد ذاته ربما لا يكون كافيا لتبرير خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية هذا الشهر.
 
وسيكون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره الجمعة مهما بالنسبة لتوقعات المركزي الأميركي.
 
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد لوكالة رويترز، إنه إذا جاءت أرقام الوظائف غير الزراعية دون التقديرات فإن هذا من شأنه أن يعزز التوقعات بخفض بنحو 50 نقطة أساس وهو ما من المرجح أن يؤثر سلبا على الدولار ويدعم الذهب.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.32 دولار للأونصة وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 909.47 دولار وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 934.83 دولار.
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