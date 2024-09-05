أسهم رولز رويس تعوض خسائرها بعد إعلان عن حل مشكلة بمحركاتها

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ارتفعت أسهم شركة "رولز رويس"، الثلاثاء، لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة بعد أن ألغت شركة "كاثي باسيفيك" في هونغ كونغ العديد من الرحلات، عقب اكتشاف مشاكل فنية في الطائرات التي تستخدم محركات "ترينت إكس دبليو بي-97" من الشركة المصنعة البريطانية.

وارتفعت أسهم "رولز رويس" بنسبة 4.6 بالمئة في الساعة 8:46 صباحًا بتوقيت لندن يوم الثلاثاء، بعد انخفاضها بنسبة 6.5 بالمئة الاثنين.

وبحلول الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش، قلص سهم الشركة بعضا من مكاسبه، ليستقر عند مستوى 478.80 جنيها إسترلينيا.

وكانت شركة "كاثي باسيفيك" قد أعلنت الثلاثاء أنها حددت عطلًا في المكونات بمحرك يتم استخدامه في 15 طائرة من "إيرباص إيه 350"، وهي طائرة طويلة المدى ذات هيكل عريض تستخدم محركات رولز رويس.

وتم اكتشاف المشكلة بعد عطل في مكونات المحرك على متن رحلة متجهة إلى زيورخ تديرها شركة الطيران من قاعدتها في هونغ كونغ في 2 سبتمبر.

لم تكمل الطائرة رحلتها وعادت إلى هونغ كونغ.

وقالت شركة الطيران إن ثلاث طائرات تم إصلاحها بنجاح بالفعل، ومن المتوقع أن تستأنف الطائرات المتبقية عملياتها بحلول 7 سبتمبر.