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الين يصعد مع إقبال المتعاملين على الملاذات الآمنة

4
SEPTEMBER
2024
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ارتفع الين في تعاملات الأربعاء المبكرة، بينما تراجعت العملات التي تنطوي على مخاطر أكبر مثل الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني مع إقبال المتعاملين على الملاذات الآمنة بعد أسوأ موجة بيع في نحو شهر في وول ستريت.
 
ويبدو أن المحفز هو بعض البيانات الضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، والتي أثارت مخاوف من تراجع حاد في أكبر اقتصاد في العالم، مع شعور المتداولين بالفعل بالقلق قبل بيانات الوظائف الشهرية الحاسمة التي تصدر يوم الجمعة.
 
وارتفع الين نحو 0.3 بالمئة إلى 145.02 للدولار بحلول الساعة 0047 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاع بنسبة واحد بالمئة خلال الليل مقابل الدولار.
 
ويميل السعر لاتباع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، والتي انخفضت حوالي سبع نقاط أساس خلال الليل وواصلت الانخفاض في ساعات التداول الآسيوية لتبلغ 3.8329 بالمئة، مع تدافع المستثمرين نحو السندات باعتبارها ملاذات آمنة.
 
ومع ذلك، ظل الدولار قويا مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى، إذ يميل إلى جذب التدفقات نحو الملاذات الآمنة حتى عندما يكون الاقتصاد الأميركي هو مبعث القلق.
 
وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.3110 دولار، بعد أن انخفض 0.23 بالمئة خلال الليل. وارتفع اليورو قليلا إلى 1.10495 دولار، عقب انخفاضه 0.26 بالمئة في الجلسة السابقة.
 
وهبط الدولار الأسترالي 0.15 بالمئة إلى 0.67015 دولار، بعد انخفاضه 1.2 بالمئة أمس الثلاثاء.
 
وقال جافين فريند كبير محللي الأسواق في بنك أستراليا الوطني "الأسواق متوترة قبيل تقرير الوظائف غير الزراعية المهم للغاية الذي يصدر الجمعة... والذي يقر معظم المشاركين في السوق بأنه سيكون عاملا مهما على الأقل بالنسبة لما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 أم 50 نقطة أساس".
 
وتابع "تشير كل هذه التحركات في الأصول إلى وجهة نظر تتجنب المخاطرة وتميل إلى الملاذات الآمنة".
 
ويترقب المستثمرون أيضا بيانات فرص العمل الأربعاء وتقرير طلبات إعانة البطالة الخميس.
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