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الذهب يستقر وسط ترقب بيانات الوظائف الأميركية

4
SEPTEMBER
2024
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استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء المبكرة مع ترقب المستثمرين تقريرا شهريا عن الوظائف في الولايات المتحدة والذي قد يؤثر على مدى وسرعة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.
 
تحديث الأسعار
استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2493.34 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0200 بتوقيت غرينتش، بحسب بيانات "رويترز"، بعد أن هبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع أمس الثلاثاء. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب مسجلة 2524.80 دولار.
 
ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الجمعة زيادة قدرها 165 ألف وظيفة في أغسطس، ارتفاعا من زيادة قدرها 114 ألف وظيفة في يوليو.
 
وقبل ذلك، ستكون بيانات الوظائف الشاغرة التي تصدر الأربعاء وتقرير طلبات إعانة البطالة غدا الخميس في دائرة الضوء.
 
ويرى المتعاملون فرصة بنسبة 41 بالمئة لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر وفرصة 59 بالمئة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
 
 
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "إذا جاءت بيانات الوظائف ضعيفة، فإن ذلك سيزيد احتمال خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس ويثير مخاوف بشأن تباطؤ النمو، وهو ما سيكون داعما للذهب".
 
ويعتبر الذهب من الأصول الآمنة خلال أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية ويميل إلى الانتعاش في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.
 
ومنذ بداية العام حقق الذهب مكاسب 21 بالمئة ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس، بدعم من رهانات خفض أسعار الفائدة الأميركية والمخاوف حيال الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.94 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 904.65 دولار، واستقر البلاديوم عند 938.57 دولار.
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