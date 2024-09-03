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الدولار يستقر مع ترقب المتداولين بيانات اقتصادية

3
SEPTEMBER
2024
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استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الين واليورو في تعاملات الثلاثاء المبكرة، مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي ستؤثر على حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع.
 
وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1060 دولار، وهو ليس بعيدا عن أدنى مستوى خلال أسبوعين البالغ 1.1042 دولار الذي لامسه في الجلسة السابقة.
 
وانخفض الين إلى 147.10 دولار خلال التعاملات المبكرة، وهو ما يقترب من أدنى مستوى في أسبوعين عند 147.16 والذي سجله أمس الاثنين.
 
وسيركز المستثمرون هذا الأسبوع على بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها الجمعة بعد أن أيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الشهر الماضي البدء الوشيك في خفض أسعار الفائدة، في إشارة إلى مخاوف إزاء سوق العمل.
 
وقبل ذلك تصدر بيانات الوظائف الشاغرة الأربعاء وتقرير طلبات إعانة البطالة الخميس، والتي ستكون في دائرة الضوء.
 
 
وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع فرصة بنسبة 69 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عندما يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر، مع فرصة بنسبة 31 بالمئة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.
 
وبحسب وكالة "رويترز"، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 101.69 في التعاملات المبكرة، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى في أسبوعين عند 101.79 الذي لامسه أمس الاثنين.
 
ونزل المؤشر 2.2 بالمئة في أغسطس وسط توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية.
 
وتراجع الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.31425 دولار في التعاملات المبكرة. وانخفض الدولار الأسترالي 0.14 بالمئة إلى 0.6782 دولار، في حين هبط الدولار النيوزيلندي 0.18 بالمئة إلى 0.6223 دولار.
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