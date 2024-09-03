أرباح قياسية لشركات نقل الحاويات مع زيادة حجم التجارة عالميا

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انتعشت أرباح شركات نقل حاويات الشحن العالمية بقوة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وذكر تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، الاثنين، أن أرباح قطاع نقل حاويات الشحن قد ارتفعت إلى أكثر من 10 مليارات دولار في الربع الثاني من 2024، بسبب أحجام التجارة القياسية، وارتفاع أسعار الشحن بعد تحويلات مسارات السفن نتيجة أحداث البحر الأحمر.

وقالت "بلومبرغ" إن صافي الدخل لشركات شحن الحاويات الكبرى في العالم، بما في ذلك شركة A.P. Moller-Maersk A/S الدنماركية، وشركة Cosco Shipping Holdings Co الصينية، قد تضاعف خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس فصلي.

كما تجاوزت الأرباح المستوى القياسي البالغ 8.88 مليار دولار، والذي شهدته الشركات خلال الربع الثاني من عام 2023.

وتستفيد شركات الشحن مرة أخرى من عوامل العرض والطلب الإيجابية، كما تتعافى الأرباح، على الرغم من أنها لا تزال أقل بكثير من الذروة المسجلة خلال فترة الوباء، وفق التقرير.

وقد تقلصت القدرة الاستيعابية مع إجبار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر السفن على اتخاذ طرق أطول حول جنوب قارة إفريقيا.

وقد ساعد ذلك في رفع أسعار الحاويات الفورية وساهم في الازدحام في بعض الموانئ الرئيسية.

ورغم هذه الصعوبات، وصلت أحجام التداول على مستوى العالم إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في الربع الأخير من العام الماضي عند 46.4 مليون وحدة مقاسة في حاويات بطول 20 قدمًا، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 46.2 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2021، بحسب بلومبرغ.

وكان الطلب قويا بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث يقوم تجار التجزئة والمستوردون الآخرون بتخزين البضائع في المستودعات وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الجديدة على السلع الصينية وإضراب محتمل لعمال الموانئ في الموانئ الشرقية وساحل الخليج.