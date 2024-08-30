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الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة أسرع من التوقعات بالربع الثاني

30
AUGUST
2024
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نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من التوقعات المبدئية في الربع الثاني وسط إنفاق المستهلكين بقوة وتعافي أرباح الشركات في الوقت نفسه، وهو ما ينبغي أن يسهم في استدامة التوسع.
 
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ ثلاثة بالمئة في الربع الماضي، في تعديل بالزيادة فوق نسبة 2.8 بالمئة التي أشارت إليها التقارير في الشهر الماضي.
 
ونما الاقتصاد بمعدل 1.4 بالمئة في الربع الأول.
 
وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز عدم تعديل الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وبقاءه عند وتيرة 2.8 بالمئة.
 
وجرى تغيير معدل إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي حجم الاقتصاد، بالرفع إلى 2.9 بالمئة.
 
وأفادت تقارير سابقة بنموه بوتيرة تبلغ 2.3 بالمئة.
 
ويعوض ذلك النمو أثر انخفاض الاستثمار التجاري والصادرات واستثمارات المخزون الخاص.
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