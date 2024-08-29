living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توقعات "إنفيديا" لإيرادات الربع الثالث "لم تبهر المستثمرين"

29
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقعت شركة "إنفيديا"، الأربعاء، تحقيق هامش ربح إجمالي في الربع الثالث قد لا يلبي تقديرات السوق، وإيرادات متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، لتفشل في إبهار المستثمرين الذين دفعوا أسهم الشركة إلى تحقيق مكاسب مذهلة برهانهم بالمليارات على مستقبل الذكاء الاصطناعي.
 
وانخفضت أسهم الشركة، ومقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، 4 بالمئة في التداولات الممتدة.
 
وارتفع سهم "إنفيديا" بأكثر من 150 بالمئة حتى الآن هذا العام، لكنه انخفض 2 بالمئة عند الإغلاق في الجلسة العادية، الأربعاء.
 
وتتوقع "إنفيديا" تحقيق هامش ربح إجمالي معدل نسبته 75 بالمئة، بزيادة أو بنقص 50 نقطة أساس، في الربع الثالث، وتوقع المحللون أن يبلغ هامش الربح الإجمالي 75.5 بالمئة في المتوسط، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.
 
وبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 75.7 بالمئة في الربع الثاني، مقابل تقدير عند 75.8 بالمئة في المتوسط.
 
وكان لدى المستثمرين توقعات عالية حيال شركة صناعة الرقائق، بعد ارتفاع سهمها بأكثر من 7 أضعاف على مدى العامين الماضيين، مما يجعلها واحدة من أكبر المستفيدين من ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
 
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن "إنفيديا" تتوقع تحقيق إيرادات تبلغ 32.5 مليار دولار، بزيادة أو بنقص 2 بالمئة، في الربع الثالث، وذلك مقارنة مع متوسط تقديرات المحللين عند 31.77 مليار دولار.
 
وبلغت إيرادات الربع الثاني 30.04 مليار دولار، متجاوزة التقديرات عند 28.70 مليار دولار.a
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   