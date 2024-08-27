استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2515.51 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0610 بتوقيت غرينتش. وارتفعت الأسعار بأكثر من 21 بالمئة هذا العام لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2551 دولارا.

وقال ييب جون رونج خبير الأسواق لدى آي.جي إن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر بات مؤكدا، لكن النقاش الدائر عن حجمه قد يؤدي إلى حالة ترقب مع تطلع المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية المقبلة لتأكيد وجهات نظرهم.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 70 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر، بينما يتوقع 30 بالمئة منهم خفضا أكبر بنسبة 50 نقطة أساس.

ويرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدا، مع انخفاض أسعار الفائدة.

وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو إن من المحتمل خفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل.

وأضاف ييب "نتوقع استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب بالنظر لأدائه الإيجابي خلال دورات خفض سابقة لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، والطلب الصحي من جانب البنوك المركزية، ومكانته كوسيلة جيدة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 30.07 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 960.10 دولار. وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 965.91 دولار.