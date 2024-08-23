living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هاريس تعتزم إقرار تخفيض ضريبي لدعم الطبقة المتوسطة

23
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكدت كاملا هاريس المرشحة لخوض الانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي في خطابها أمام المؤتمرالوطني للحزب إنها تعتزم تمرير تخفيض ضريبي يهدف لدعم الطبقة المتوسطة إذا أصبحت رئيسة.
 
وأشارت إلى أن منافسها، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، لايكترث لأمر هذه الطبقة.
 
وقالت هاريس في خطابها "بدلا من زيادة الضرائب التي يتبناها ترامب، فإننا سنقر خفضا ضريبيا للطبقة المتوسطة يستفيد منه أكثر من 100 مليون أميركي".
 
كما وعدت بخلق اقتصاد "يسمح للجميع بالنجاح". 
 
 
وفي خطابها اليوم، أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، قبولها ترشيح الحزب الديمقراطي للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.
 
وتعهدت هاريس أن تكون رئيسة لجميع الأميركيين على اختلافاتهم السياسية والعرقية.
 
ونشر ترامب، الذي سبق أن تعهد بالرد على خطاب هاريس، سلسلة من الرسائل على منصة تروث سوشيال بينما كانت تتحدث عنه تضمنت إحداها "إنها تمثل عدم الكفاءة والضعف - العالم يضحك على بلدنا!" و"لن تحظى أبدا باحترام طغاة العالم!"
 
وفي بعض أقوى تصريحاتها بشأن السياسة الخارجية حتى الآن، قالت هاريس إنها ستتخذ أي إجراء ضروري للدفاع عن المصالح الأمريكية ضد إيران ولن تتصالح مع الطغاة والدكتاتوريين.
 
وقالت إن مثل هؤلاء القادة، ومنهم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، "يشجعون ترامب".
 
وتعهدت بالوقوف إلى جانب أوكرانيا في حربها ضد روسيا ومع حلفائها في حلف شمال الأطلسي.
 
وإذا نجحت هاريس في الفوز بالانتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر فإنها ستدخل التاريخ كأول امرأة تُنتخب رئيسة للولايات المتحدة.
 
وجمعت حملة هاريس الانتخابية رقما قياسيا قدره 500 مليون دولار في شهر واحد وقلصت الفجوة أو تقدمت على ترامب في العديد من استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة.
 
وعلى مستوى البلاد، تتقدم هاريس على ترامب بنسبة 46.6 بالمئة مقابل 43.8 بالمئة، وفقا ملجموعة من استطلاعات الرأي التي أجراها موقع الاستطلاعات فايف ثرتي ايت.
 
فيما يلي أهم ما جاء في خطاب كاملا هاريس: 
 
سننشئ ما أسميه اقتصاد الفرص، حيث يتاح للجميع فرصة المنافسة وفرصة النجاح
 
مساعدة الطبقة المتوسطة ستكون محوراً رئيسيا لرئاستها
 
سنخفض الضرائب على الطبقة المتوسطة بدلاً من خطة ترامب التي سترفع الأسعار على أسر الطبقة المتوسطة بنحو 4 آلاف دولار سنويا.
 
سنقدم مشاريع اقتصادية يستفيد منها كافة الأميركيين
 
ترامب سيكون أكثر خطورة إذا فاز بالرئاسة مرة أخرى.
 
سياسات ترامب إذا فاز موضحة بالتفصيل في مشروع 2025.
 
ترامب رجل غير جاد، لكن العواقب المترتبة على إعادة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض خطيرة للغاية.
 
سأعمل على تكريس المبادئ الأساسية لأميركا، من سيادة القانون إلى الانتخابات الحرة والنزيهة إلى الانتقال السلمي للسلطة.
 
أريد أن أكون رئيسة موحدة للشعب الأميركي
 
مسيرتي كانت حريصة على تحقيق العدالة في الولايات المتحدة ومساعدة الضحايا.
 
نتعهد بإصلاح "نظام الهجرة" في الولايات المتحدة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   