هاريس تعتزم إقرار تخفيض ضريبي لدعم الطبقة المتوسطة

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أكدت كاملا هاريس المرشحة لخوض الانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي في خطابها أمام المؤتمرالوطني للحزب إنها تعتزم تمرير تخفيض ضريبي يهدف لدعم الطبقة المتوسطة إذا أصبحت رئيسة.

وأشارت إلى أن منافسها، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، لايكترث لأمر هذه الطبقة.

وقالت هاريس في خطابها "بدلا من زيادة الضرائب التي يتبناها ترامب، فإننا سنقر خفضا ضريبيا للطبقة المتوسطة يستفيد منه أكثر من 100 مليون أميركي".

كما وعدت بخلق اقتصاد "يسمح للجميع بالنجاح".

وفي خطابها اليوم، أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، قبولها ترشيح الحزب الديمقراطي للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.

وتعهدت هاريس أن تكون رئيسة لجميع الأميركيين على اختلافاتهم السياسية والعرقية.

ونشر ترامب، الذي سبق أن تعهد بالرد على خطاب هاريس، سلسلة من الرسائل على منصة تروث سوشيال بينما كانت تتحدث عنه تضمنت إحداها "إنها تمثل عدم الكفاءة والضعف - العالم يضحك على بلدنا!" و"لن تحظى أبدا باحترام طغاة العالم!"

وفي بعض أقوى تصريحاتها بشأن السياسة الخارجية حتى الآن، قالت هاريس إنها ستتخذ أي إجراء ضروري للدفاع عن المصالح الأمريكية ضد إيران ولن تتصالح مع الطغاة والدكتاتوريين.

وقالت إن مثل هؤلاء القادة، ومنهم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، "يشجعون ترامب".

وتعهدت بالوقوف إلى جانب أوكرانيا في حربها ضد روسيا ومع حلفائها في حلف شمال الأطلسي.

وإذا نجحت هاريس في الفوز بالانتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر فإنها ستدخل التاريخ كأول امرأة تُنتخب رئيسة للولايات المتحدة.

وجمعت حملة هاريس الانتخابية رقما قياسيا قدره 500 مليون دولار في شهر واحد وقلصت الفجوة أو تقدمت على ترامب في العديد من استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة.

وعلى مستوى البلاد، تتقدم هاريس على ترامب بنسبة 46.6 بالمئة مقابل 43.8 بالمئة، وفقا ملجموعة من استطلاعات الرأي التي أجراها موقع الاستطلاعات فايف ثرتي ايت.

فيما يلي أهم ما جاء في خطاب كاملا هاريس:

سننشئ ما أسميه اقتصاد الفرص، حيث يتاح للجميع فرصة المنافسة وفرصة النجاح

مساعدة الطبقة المتوسطة ستكون محوراً رئيسيا لرئاستها

سنخفض الضرائب على الطبقة المتوسطة بدلاً من خطة ترامب التي سترفع الأسعار على أسر الطبقة المتوسطة بنحو 4 آلاف دولار سنويا.

سنقدم مشاريع اقتصادية يستفيد منها كافة الأميركيين

ترامب سيكون أكثر خطورة إذا فاز بالرئاسة مرة أخرى.

سياسات ترامب إذا فاز موضحة بالتفصيل في مشروع 2025.

ترامب رجل غير جاد، لكن العواقب المترتبة على إعادة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض خطيرة للغاية.

سأعمل على تكريس المبادئ الأساسية لأميركا، من سيادة القانون إلى الانتخابات الحرة والنزيهة إلى الانتقال السلمي للسلطة.

أريد أن أكون رئيسة موحدة للشعب الأميركي

مسيرتي كانت حريصة على تحقيق العدالة في الولايات المتحدة ومساعدة الضحايا.

نتعهد بإصلاح "نظام الهجرة" في الولايات المتحدة.