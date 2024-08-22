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رويترز: هجوم سيبراني يستهدف هاليبرتون الأميركية

22
AUGUST
2024
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قوله إن شركة هاليبرتون الأميركية لخدمات حقول النفط تعرضت الأربعاء لهجوم إلكتروني.
 
وذكرت الشركة أنها على علم بمشكلة تؤثر على أنظمة بعينها وتعمل على تحديد سبب المشكلة وتأثيرها.
 
وقال متحدث باسم الشركة في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إن الشركة تعمل أيضا مع "خبراء كبار من الخارج" للتعامل مع المشكلة.
 
وأوضح المصدر أنه يبدو أن الهجوم أثر على العمليات التجارية في مقر الشركة شمال هيوستن فضلا عن بعض شبكات الاتصال العالمية.
 
وقال المصدر إن الشركة طلبت من بعض الموظفين عدم الاتصال بالشبكات الداخلية.
 
وهاليبرتون التي يقع مقرها في هيوستن بولاية تكساس واحدة من أكبر شركات خدمات حقول النفط إذ تقدم خدمات الحفر والمعدات لعدد من كبار منتجي الطاقة حول العالم. وكان لديها بنهاية العام الماضي ما يقرب من 48 ألف موظف وتعمل في أكثر من 70 دولة.
 
وكثيرا ما كانت الهجمات الإلكترونية بمثابة صداع كبير لصناعة الطاقة. وتعرضت العديد من الشركات الأميركية لهجمات فدية في السنوات الماضية.
 
وبينما لا يزال من غير الواضح ما الذي يحدث بالضبط في هاليبرتون فإن برامج الفدية تعمل على تشفير بيانات الضحايا. وعادة ما يعرض المهاجمون على الضحية حلا مقابل مدفوعات بالعملات المشفرة قد تصل إلى مئات الآلاف أو حتى ملايين الدولارات.
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