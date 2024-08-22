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تعافي الدولار يطيح بالذهب من قمته التاريخية

22
AUGUST
2024
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انخفضت أسعار الذهب، في التعاملات الآسيوية الخميس، وتخلت عن أعلى مستوياتها على الإطلاق التي سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك وسط ارتفاع الدولار قبل نشر بيانات للوظائف في الولايات المتحدة وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي قد يقدم مزيدا من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة.
 
تحديث الأسعار
هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2500.65 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0243 بتوقيت غرينتش ليتداول دون أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله يوم الثلاثاء وبلغ 2531.60 دولار. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2537.10 دولار.
 
وقال إيليا سبيفاك خبير الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستيلايف، إن السوق شهدت تقلبات من مكاسب وخسائر طفيفة في الآونة الأخيرة مما يشير إلى مرحلة من التماسك.
 
وأضاف "من محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي ليوليو، تشعر بأن البنك جاهز لخفض أسعار الفائدة... يتعين على البنك المركزي الآن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة وإلا فإنه يكون قد بالغ في تشديد سياسته النقدية وينتهي به الأمر إلى إلحاق ضرر بالاقتصاد من غير مبرر".
 
وبعد أن لامس الأربعاء أدنى مستوى له منذ أواخر ديسمبر ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة عقب نشر محضر الاجتماع الذي عقده الفيدرالي يومي 30 و31 يوليو وأظهر أن المسؤولين يميلون بقوة لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
 
وعادة ما تزيد بيئة أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.
 
ويترقب المستثمرون الآن ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي تبدأ الخميس ومن المقرر أن يتحدث فيها رئيس المركزي الأميركي جيروم باول غدا الجمعة.
 
وتترقب السوق أيضا بيانات طلبات إعانة البطالة الجديدة المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 29.37 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.41 بالمئة إلى 959.76 دولار للأونصة، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 948.55 دولار للأونصة.
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