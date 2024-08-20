الصين تبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير وفق التوقعات

A + A -

أبقت الصين على أسعار الإقراض المرجعية دون تغيير، الثلاثاء، بما يتماشى مع توقعات السوق.

وثبتت بكين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند 3.35 بالمئة، وسعر الفائدة الأساسي على القروض لخمس سنوات عند 3.85 بالمئة.

وتوقع 37 متعاملا في السوق استطلعت رويترز آراءهم هذا الأسبوع بقاء كلا السعرين دون تغيير.

تستند أغلب القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الفائدة الأساسي لعام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة لخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.

فاجأت الصين الأسواق بخفض أسعار الفائدة الرئيسية القصيرة والطويلة الأجل في يوليو، وهي أول خطوة من نوعها منذ ما يقرب من عام، مما يشير إلى نية صناع السياسات تعزيز النمو الاقتصادي.

انخفض الإقراض المصرفي في الصين أكثر من المتوقع الشهر الماضي، إذ بلغ أدنى مستوى له في ما يقرب من 15 عاما بسبب ضعف الطلب على الائتمان والعوامل الموسمية، مما رفع التوقعات بأن البنك المركزي قد يقدم المزيد من خطوات التيسير النقدي.