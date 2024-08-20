living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عمليات قرصنة العملات المشفرة تتضاعف إلى 1.6 مليار دولار

20
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ارتفعت قيمة عمليات قرصنة العملات المشفرة بنحو الضعف تقريبا لتصل إلى 1.6 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مدفوعة بارتفاع أسعار الأصول المشفرة، وفقًا لشركة "تشيناليسيس" المتخصصة في مجال بيانات تقنية البلوك تشين.
 
في حين قفزت قيمة الأموال المسروقة، رغم أن عدد عمليات الاختراق زاد بشكل طفيف فقط إلى 149 حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ 145 في الفترة المقابلة من عام 2023، وفقًا لتقرير "تشيناليسيس".
 
قال إريك جاردين، رئيس أبحاث جرائم الإنترنت في تشايناليسيس، في رد مكتوب لبلومبرغ نيوز، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية: "لقد ارتفعت أسعار العديد من الأصول المشفرة بشكل كبير في عام 2024، ومن المحتمل أن يكون جزء كبير من زيادة قيمة الأموال المسروقة يرجع إلى هذا الارتفاع في السعر".
 
وارتفع سعر البتكوين إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 74 ألف دولار في مارس بعد إطلاق مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للبتكوين الفوري في الولايات المتحدة في يناير. وقد أدت فترة التقلبات الأخيرة إلى محو بعض هذه المكاسب، لكن العملة المشفرة الأساسية لا تزال مرتفعة بنسبة 38 بالمئة هذا العام، وفقًا لبيانات بلومبرغ.
 
ورجحت تشايناليسيس أن البتكوين استحوذت على 40 بالمئة من عائدات سرقات العملات المشفرة هذا العام.
 
 
تم سرقة رقم قياسي بلغ 3.7 مليار دولار من العملات المشفرة عام 2022 حيث استغل القراصنة ضعف مستويات الأمان. وانخفض هذا الرقم إلى 1.7 مليار دولار في عام 2023 مع تعزيز مؤسسات التمويل اللامركزي للإجراءات الأمنية وعدم تعافي أسعار الرمود بشكل كامل من الركود.
 
عانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ هذا العام العديد من الهجمات الأكثر إثارة للانتباه. ففي الأشهر القليلة الماضية وحدها، فقدت الشركة اليابانية DMM Bitcoin "دي إم إم بيتكوين" 301 مليون دولار فيما وصِف بأنه "تسريب غير مصرح به"، في حين تم سحب 235 مليون دولار من منصة "وازير إكس" الهندية. وتدير الشركتان منصتي تداول للعملات المشفرة في أسواقهما المحلية.
 
"يبدو أن لصوص العملات المشفرة يعودون إلى العادات القديمة ويستهدفون البورصات المركزية مرة أخرى بعد أربع سنوات من التركيز على نظرائهم اللامركزية، والتي لا تتداول عادةً بعملة البتكوين"، وفقًا لتقرير تشيناليسيس.
 
وقالت تشيناليسيس في التقرير إن جماعات القرصنة المرتبطة بكوريا الشمالية، والتي تم ربطها ببعض أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة، تستخدم تكتيكات هندسية اجتماعية متطورة بشكل متزايد لاختراق منصات الأصول المشفرة، وقد ربطت سلطات إنفاذ القانون الأميركية سابقًا كوريا الشمالية بسرقات واسعة النطاق للعملات المشفرة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   