living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بايدن وهاريس يعلنان عن خفض "تاريخي" لأسعار بعض الأدوية

16
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس الخميس عن اتفاق "تاريخي" لخفض أسعار 10 أدوية رئيسية لكبار السن، في تعزيز للرسالة الاقتصادية للمرشحة الانتخابية هاريس.
 
وقال بايدن وهاريس في بيان أصدره البيت الأبيض إن الاتفاق مع شركات الأدوية سيوفر لكبار السن في الولايات المتحدة 1.5 مليار دولار و6 مليارات دولار لبرنامج التأمين الصحي الفيدرالي "ميديكير" في السنة الأولى.
 
ويسمح قانون خفض التضخم الذي وقعه الرئيس جو بايدن في عام 2022 لبرنامج الرعاية الصحية بالتفاوض على أسعار بعض الأدوية الأكثر تكلفة التي يغطيها البرنامج لـ 66 مليون شخص. ومن المقرر الكشف عن هذه الأسعار الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2026، في وقت لاحق اليوم.
 
وقالت الإدارة الأميركية إن الأشخاص الذين يشملهم برنامج الرعاية الصحية، الذي يخدم في الغالب الأميركيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، سيوفرون أيضا 1.5 مليار دولار من تكاليف الأدوية الموصوفة لهم في ذلك العام. وتشمل هذه الأدوية علاجات السكري الشائعة الاستخدام مثل جانوفيا وجارديانس، ومميعات الدم إليكويس وزاريلتو، وعقار سرطان الدم إمبروفيكا.
 
وتأمل الإدارة التي يقودها الديمقراطيون أن تساعد وفورات التكلفة في تخفيف غضب الأميركيين بشأن الأسعار المرتفعة، وهي القضية التي يقولون عنها في كثير من الأحيان إنها شاغلهم الرئيسي قبل الانتخابات الرئاسية المتنافس عليها في الخامس من نوفمبر المقبل بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
 
وقالت هاريس، التي تعقد فعاليات هذا الأسبوع حول خططها لخفض التكاليف: "يجب أن يكون كل أميركي قادرًا على الوصول إلى الرعاية الصحية التي يحتاجها بغض النظر عن دخله أو ثروته".
 
أقر تصويت مجلس الشيوخ لهاريس القانون الذي يسمح بمفاوضات أسعار الأدوية، والذي لم يدعمه أي جمهوري.
 
وفي بيان لها، أشارت أيضًا إلى عملها كمدعية عامة لولاية كاليفورنيا في محاسبة "شركات الأدوية الكبرى على ممارساتها الخادعة وغير القانونية".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   