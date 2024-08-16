بايدن وهاريس يعلنان عن خفض "تاريخي" لأسعار بعض الأدوية

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس الخميس عن اتفاق "تاريخي" لخفض أسعار 10 أدوية رئيسية لكبار السن، في تعزيز للرسالة الاقتصادية للمرشحة الانتخابية هاريس.

وقال بايدن وهاريس في بيان أصدره البيت الأبيض إن الاتفاق مع شركات الأدوية سيوفر لكبار السن في الولايات المتحدة 1.5 مليار دولار و6 مليارات دولار لبرنامج التأمين الصحي الفيدرالي "ميديكير" في السنة الأولى.

ويسمح قانون خفض التضخم الذي وقعه الرئيس جو بايدن في عام 2022 لبرنامج الرعاية الصحية بالتفاوض على أسعار بعض الأدوية الأكثر تكلفة التي يغطيها البرنامج لـ 66 مليون شخص. ومن المقرر الكشف عن هذه الأسعار الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2026، في وقت لاحق اليوم.

وقالت الإدارة الأميركية إن الأشخاص الذين يشملهم برنامج الرعاية الصحية، الذي يخدم في الغالب الأميركيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، سيوفرون أيضا 1.5 مليار دولار من تكاليف الأدوية الموصوفة لهم في ذلك العام. وتشمل هذه الأدوية علاجات السكري الشائعة الاستخدام مثل جانوفيا وجارديانس، ومميعات الدم إليكويس وزاريلتو، وعقار سرطان الدم إمبروفيكا.

وتأمل الإدارة التي يقودها الديمقراطيون أن تساعد وفورات التكلفة في تخفيف غضب الأميركيين بشأن الأسعار المرتفعة، وهي القضية التي يقولون عنها في كثير من الأحيان إنها شاغلهم الرئيسي قبل الانتخابات الرئاسية المتنافس عليها في الخامس من نوفمبر المقبل بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وقالت هاريس، التي تعقد فعاليات هذا الأسبوع حول خططها لخفض التكاليف: "يجب أن يكون كل أميركي قادرًا على الوصول إلى الرعاية الصحية التي يحتاجها بغض النظر عن دخله أو ثروته".

أقر تصويت مجلس الشيوخ لهاريس القانون الذي يسمح بمفاوضات أسعار الأدوية، والذي لم يدعمه أي جمهوري.

وفي بيان لها، أشارت أيضًا إلى عملها كمدعية عامة لولاية كاليفورنيا في محاسبة "شركات الأدوية الكبرى على ممارساتها الخادعة وغير القانونية".