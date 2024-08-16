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النفط يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من بيانات أميركية

16
AUGUST
2024
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سجلت أسعار النفط تراجعا طفيفا، في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، لكن خامي القياس يتجهان لتحقيق مكسب أسبوعي هو الثاني على التوالي بعد بيانات اقتصادية أميركية إيجابية حدت من مخاوف المستثمرين بشأن ركود محتمل في أكبر دولة مستهلكة للنفط.
 
تحرك الأسعار
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 80.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0024 بتوقيت غرينتش.
 
تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 77.93 دولار للبرميل.
 
ويتجه برنت لزيادة 1.6 بالمئة على أساس أسبوعي، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع بنحو 1.5 بالمئة.
 
 
وتجدد تفاؤل المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي الأميركي بعد سلسلة من البيانات التي صدرت هذا الأسبوع.
 
فقد أظهر تقرير رسمي الخميس أن مبيعات التجزئة الأميركية ارتفعت واحدا بالمئة الشهر الماضي، وهو ما يفوق كثيرا توقعات السوق لزيادة 0.3 بالمئة.
 
كما أظهرت بيانات الخميس أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي.
 
وقال محللون في شركة استشارات الطاقة إف.جي.إي "البيانات الاقتصادية الأميركية التي صدرت هذا الأسبوع ساعدت في تهدئة المخاوف من تباطؤ حاد للاقتصاد الأميركي".
 
وأشاروا إلى أن أسواق النفط ستعود للتركيز بشكل كامل على العوامل الأساسية والجيوسياسية، إذ تتوقع الأسواق هجمات من إيران ضد إسرائيل ثأرا بعد اغتيال زعيم حركة حماس في طهران.
 
وبدأت جولة جديدة من المفاوضات الخميس للتوصل إلى وقف إطلاق النار في الحرب على غزة، حتى مع استمرار القوات الإسرائيلية في هجومها على القطاع الفلسطيني.
 
وتم تمديد المحادثات، التي لم تحضرها حماس، وتقرر استئنافها في العاصمة القطرية الدوحة الجمعة.
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