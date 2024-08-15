تحديث الأسعار

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2452.69 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0547 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت الأسعار أكبر انخفاض منذ السادس من أغسطس أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2490.10 دولار.

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بعد أن سجل كل منهما أدنى مستوى في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة.

وقال ييب جون رونج المحلل في آي.جي إن احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار أقل ربما أدت إلى بعض عمليات جني الأرباح في سوق الذهب الليلة الماضية.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع قليلا في يوليو تموز وأن الزيادة السنوية في التضخم تباطأت إلى أقل من ثلاثة بالمئة للمرة الأولى منذ أوائل عام 2021.

وفتحت البيانات بابا أوسع أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، لكن من غير المرجح أن يكون هناك خفض أكبر.

وتراهن الأسواق الآن بنسبة 36 بالمئة تقريبا على خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر مقابل 50 بالمئة قبل إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يعزز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 27.7 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 930 دولارا بينما هبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 929.75 دولار للأونصة.