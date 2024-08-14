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وكالة الطاقة تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2025

14
AUGUST
2024
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أبقت وكالة الطاقة الدولية (IEA) الثلاثاء على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024 دون تغيير، لكنها خفضت تقديراتها لعام 2025، مشيرة إلى تأثير ضعف الاستهلاك الصيني على النمو الاقتصادي.
 
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن انتهاء انتعاش الاقتصاد الصيني بعد كوفيد-19 يحد من الطلب العالمي على النفط، لكن الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة التي تستهلك ثلث البنزين العالمي، تعوض هذا النقص.
 
أضافت الوكالة أن موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة من المتوقع أن يكون الأقوى منذ الجائحة، وأن تخفيضات الإنتاج التي تفرضها منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها (أوبك+) تعمل على تشديد السوق الفعلية.
 
وقالت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها النفطي الشهري: "في الوقت الحالي، يكافح العرض لمواكبة ذروة الطلب الصيفي، مما يدفع السوق إلى العجز".
 
 
وفيما يلي أهم ما جاء في التقرير الشهري:
 
وكالة الطاقة الدولية تقول ضعف نمو الطلب في الصين يلقي بظلاله بوضوح على مكاسب الأسواق العالمية الآن.. والطلب الصيني انكمش في يونيو لثالث شهر على التوالي
 
وكالة الطاقة الدولية تعدل توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2025 إلى 950 ألف برميل يوميا من 980 ألف برميل يوميا
 
وكالة الطاقة الدولية تبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 عند 970 ألف برميل يوميا
 
وكالة الطاقة الدولية تبقي على توقعاتها للطلب على النفط في 2024 وتعدل توقعات 2025
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