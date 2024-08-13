244 مليار دولار عجز الميزانية الأميركية في يوليو.. نمو بـ10%

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كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن تسجيل الحكومة عجزا في الميزانية بلغ 244 مليار دولار في يوليو بزيادة 10 بالمئة عن الشهر نفسه من العام السابق.

وأضافت الوزارة أن العجز في الشهر الماضي ارتفع 23 مليار دولار عن عجز قدره 221 مليارا في يوليو 2023.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزا قدره 242 مليار دولار في يوليو.

وواصلت تكاليف خدمة الدين ارتفاعها. وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن الفائدة على الدين ارتفعت 21 بالمئة إلى 89 مليار دولار الشهر الماضي، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة بنحو 49 نقطة أساس إلى 3.33 بالمئة.

وفي الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024، انخفض العجز في الولايات المتحدة ستة بالمئة إلى 1.517 تريليون دولار مقارنة مع 1.614 تريليون في الفترة نفسها من السنة المالية 2023.

وتنتهي السنة المالية للحكومة في 30 سبتمبر.