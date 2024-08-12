بنك أوف أميركا: تأخر خفض الفائدة.. سيحبط معنويات المستهلكين

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قال بريان موينيهان الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا، الأحد، إن المستهلكين الأميركيين قد يشعرون بالإحباط إذا لم يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة قريبا.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50 بالمئة في نهاية الشهر الماضي، لكنه أشار إلى أنه قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في سبتمبر إذا استمر التضخم في التباطؤ.

وأضاف موينيهان في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس "لقد أخبروا الناس بأن أسعار الفائدة ربما لن ترتفع، ولكن إذا لم يبدأوا في خفضها في وقت قريب نسبيا، فقد يؤدي ذلك إلى تثبيط معنويات المستهلك الأميركي".

وتابع "بمجرد أن يبدأ المستهلك الأميركي في الشعور بالإحباط، فسيكون من الصعب رفع معنوياته مجددا".

وعند سؤاله عن تصريح المرشح الجمهوري دونالد ترامب بأن الرئيس يجب أن يكون له رأي في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قال موينيهان إن الشعب لديه الحرية في تقديم المشورة لرئيس المجلس جيروم باول ثم يقرر هو ما يجب فعله.