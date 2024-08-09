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مدير بوينغ الجديد: هناك "الكثير" من العمل لاستعادة الثقة

9
AUGUST
2024
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أقر كيلي أورتبرغ الذي يتولى الخميس منصب الرئيس الجديد لشركة بوينغ، في رسالة إلى الموظفين بأن هناك "الكثير" من العمل لاستعادة الثقة في الشركة المصنعة للطائرات، مبديا تفاؤله بالمستقبل.
 
قال أورتبرغ (64 عاما) في رسالة إلى الموظفين نشرتها المجموعة "لا أستطيع أن أخبركم بمدى الفخر والسعادة لكوني جزءًا من فريق بوينغ".
 
وهو أول تصريح له منذ الإعلان عن تعيينه في 31 يوليو خلفا لدايف كالهون الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي منذ يناير 2020، وسيبقى مستشارا خاصا لمجلس الإدارة حتى تقاعده في مارس 2025.
 
وقال أورتبرغ "لدينا الكثير من العمل لكنني واثق من أنه من خلال العمل معا سنعيد الشركة إلى موقع الريادة المتوقع منها".
 
وأكد "لدينا ما يلزم لتحقيق النجاح".
 
وأمامه العديد من التحديات أهمها استعادة جودة ومطابقة إنتاج فرع بوينغ للطيران التجاري.
 
وقال المهندس والرئيس السابق لشركة "روكويل كولينز"، "أرواح بشرية رهن بما نقوم به كل يوم، وعلينا أن نتذكر ذلك دائما كأولوية في جميع القرارات التي نتخذها".
 
وأكد أنه سيستقر في سياتل (شمال غرب) منشأ المجموعة "ليكون أقرب من خطوط الإنتاج والبرامج قيد التطوير".
 
وتقع شبكات تجميع بوينغ 737 و777، من بين مرافق أخرى، قرب سياتل، يتم تجميع طائرة 787 دريملاينر في ولاية كارولينا الجنوبية (شرق).
 
وسيزور الخميس مصنع 737 - الطائرة الرئيسية للمجموعة التي تواجه العديد من المشاكل منذ سنوات - في رينتون قبل زيارة المواقع الأخرى في جميع أنحاء العالم.
 
وقال أورتبرغ "أستطيع أن أقول لكم دون استثناء يريد الجميع لنا النجاح. وفي كثير من الحالات يحتاجون إلينا أن ننجح. إنها ركيزة ممتازة للبناء عليها" في إشارة إلى النقاشات الأخيرة مع شركات طيران من العملاء وصناعيين.
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