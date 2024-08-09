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الذهب يتجه لتكبد خسائر أسبوعية وسط ترقب لمزيد من البيانات

9
AUGUST
2024
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تراجعت أسعار الذهب الجمعة، وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي، في وقت يترقب فيه المستثمرون المزيد من المؤشرات لتوقع حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر أيلول.
 
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2421.31 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0402 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بأكثر من واحد بالمئة أمس الخميس.
 
ويتجه المعدن النفيس لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ السابع من يونيو. وكان قد هوى بنحو ثلاثة بالمئة يوم الاثنين بعد أن عمل المستثمرون على تعديل مراكزهم بالتزامن مع عمليات بيع أوسع نطاقا للأسهم.
 
كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2460.80 دولار.
 
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "كان نشاط أسعار الذهب مستقرا نسبيا اليوم مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد أسبوع متقلب".
 
وأضاف "من ناحية أساسيات السوق، من المتوقع أن يستفيد الذهب إما من زيادة الإحجام عن المخاطرة أو من توقعات تيسير السياسة النقدية".
 
وعادة ما ترتفع أسعار الأصل الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
 
ويتحول تركيز المستثمرين حاليا إلى مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورهما الأسبوع المقبل بحثا عن المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 27.66 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 937.65 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل خسائر أسبوعية.
 
أما البلاديوم فزاد 0.8 بالمئة إلى 930.08 دولار ويتجه لارتفاع أسبوعي بواقع 4.4 بالمئة.
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