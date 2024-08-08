6.7 مليار دولار خسائر بافيت في اليابان.. فرصة لشراء المزيد!

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قد تمنح التقييمات الأرخص للشركات اليابانية المفضلة لدى وارن بافيت فرصة أخرى لشراء المزيد من الأسهم.

خسر المستثمر الملياردير الأميركي حوالي 980 مليار ين (6.7 مليار دولار) من قيمة الأسهم التي يملكها هناك، في الانهيار الأخير للسوق حتى الاثنين، لكن الخسائر تضاءلت إلى حوالي 550 مليار ين مع إغلاق السوق الأربعاء مع تعافي الأسهم اليابانية.

وقال مينيو بيتو، الرئيس التنفيذي لشركة بيتو فاينانشال سيرفيس، الذي يحضر اجتماعات المساهمين لشركة بيركشير هاثاوي التابعة لبافيت في أوماها، نبراسكا منذ عام 2014: "إنه صفقة جيدة إذا تمكن من شراء أسهمه المفضلة بسعر أرخص".

تملك بيركشير هاثاوي التابعة لـ بافيت في المتوسط 8.2 بالمئة في كل من "ماروبيني كورب"، و"إيتوتشو كورب"، و"سوميتومو كورب"، و"ميتسوي آند كو"، و"ميتسوبيشي كورب"، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها سكاي نيوز عربية.

خلال حالة الذعر الجماعية الأخيرة، انخفضت أسهم ماروبيني وميتسوي آند كو بأكثر من غيرها بنسبة 31 بالمئة. وانخفضت أسهم شركات التجارة بشكل مبالغ بسبب مخاوف من أن الين القوي قد يخفض إيراداتها في الخارج.

انخفضت نسبة السعر إلى الأرباح المقدرة لشركتي ماروبيني وميتسوي (ما يعرف بمكرر الربحية) إلى نحو 7.5 و9.1 على التوالي اعتباراً من الأربعاء، وهذا يمثل حوالي المستويات التي شوهدت خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من العام الماضي، عندما رفع بافيت حصصه.

ومكرر الربحية هو أحد أهم المؤشرات المالية التي يستخدمها المستثمرون لتقييم أسعار الأسهم وشركات الأوراق المالية. وهو عبارة عن نسبة بسيطة تحسب بقسمة سعر سهم الشركة على أرباحها لكل سهم خلال فترة زمنية معينة، عادةً ما تكون السنة المالية الأخيرة.

ببساطة، مكرر الربحية يجيب على السؤال التالي: كم أضعاف أرباح الشركة الواحدة أسددها لشراء سهم واحد فيها؟

مكرر الربحية المنخفض قد يشير إلى أن الشركة رخيصة، أو أن المستثمرين قلقون بشأن مستقبلها.

مكرر الربحية المرتفع قد يشير إلى أن الشركة باهظة الثمن، أو أن المستثمرين يتوقعون نموًا قويًا في المستقبل.

وقال هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة تي آند دي لإدارة الأصول في طوكيو: "لقد نجح بافيت في الاستثمار بالقيمة حتى الآن وربما يرى في التقييم الحالي للأسهم اليابانية فرصة جديدة للشراء".

إذا قررت بيركشاير إضافة المزيد من الأسهم إلى حيازاتها، فلديها سيولة نقدية وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 276.9 مليار دولار في الربع الثاني بعد بيع أسهم في شركة أبل.

وقد كشف العراف من أوماها لأول مرة عن حصصه في الشركات اليابانية في عام 2020، وأشار إلى أن بيركشير لن تكتسب أكثر من 9.9 بالمئة من أسهم الشركات ما لم تحصل على موافقة محددة من مجالس إدارتها. ووصلت الأرباح المعلنة لشركة الاستثمار من الحيازات الخمس المعلن عنها إلى نحو 8 مليارات دولار في فبراير.

ساعد تأييد بافيت للشركات اليابانية في جذب المزيد من الاهتمام العالمي إلى بورصة طوكيو التي سجلت أعلى مستوى لها في يوليو.

وتوقع البعض أنه يمكن أن يوجه انتباهه إلى شركات التأمين والبنوك اليابانية المقبلة، لكن مينيو بيتو، الرئيس التنفيذي لشركة بيتو فاينانشال سيرفيس يرى أن الملياردير سيظل يركز على شركات التجارة.

وقال بيتو: "إنه يحب حقًا شركات التجارة لتشابهها مع بيركشير من حيث أنها تكتلات في مجموعة متنوعة من الأعمال. لا أستطيع رؤيته يبيع حصصه في هذه اللحظة".