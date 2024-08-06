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الذهب يرتفع مع تزايد الرهانات على خفض أكبر للفائدة الأميركية

6
AUGUST
2024
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ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، بعد تعليقات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، عززت توقعات خفض أكبر لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
 
تحديث الأسعار
 
صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2408.77 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0354 بتوقيت غرينتش. وهبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ 26 يوليو في الجلسة السابقة، وسط موجة بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من ركود في الولايات المتحدة.
 
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2449.50 دولار.
 
ورفض صناع السياسات في المركزي الأميركي فكرة أن بيانات الوظائف في يوليو التي جاءت أضعف من المتوقع تعني أن الاقتصاد في حالة سقوط ركودي حر، لكنهم حذروا أيضا من أن البنك المركزي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب هذه النتيجة.
 
ويتوقع المتداولون الآن أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 110 نقاط أساس هذا العام، مع توقع تزيد نسبته عن 70 بالمئة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.
 
وتضع أسعار الفائدة المنخفضة ضغوطا على الدولار وعوائد السندات، في حين تزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 27.23 دولار للأونصة.
 
وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 917.30 دولار للأونصة، في حين ارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 857.25 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أغسطس 2018 الاثنين.
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