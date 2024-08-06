مخاوف الركود في أميركا تعصف بأكبر عملتين مشفرتين

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انخفضت بتكوين وإيثر، خلال تعاملات الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر مع تنامي المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة في أعقاب بيانات ضعيفة تعصف بالأسواق المالية وتدفع إلى الإسراع في التخلص من الأصول عالية المخاطر.

وتراجعت العملات المشفرة شأنها شأن أصول أخرى بما في ذلك الأسهم العالمية في وقت يخشى فيه المستثمرون من احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة فضلا عن تزايد المخاوف الجيوسياسية.

وخسرت بتكوين أكثر من ثلث قيمتها منذ أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس. كما أدى ارتباطها المتزايد بالأسهم إلى تقويض سمعتها كأصل آمن.

وانخفضت بتكوين 12 بالمئة إلى 52054 دولارا، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ نوفمبر 2022.

وانخفضت إيثر 21 بالمئة إلى أدنى مستوى لها منذ يناير.