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الذهب يتأرجح قبل قرار الفيدرالي

30
JULY
2024
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تراجع الإقبال على الذهب في تعاملات الثلاثاء المبكرة، مع بحث المستثمرين عن المزيد من المؤشرات على موعد خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي الذي يجتمع هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن السياسة وترقبهم أيضا لصدور بيانات.
 
تحديث الأسعار
 
انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2380.31 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0156 بتوقيت غرينتش.
 
ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب التي سجلت 2377.30 دولار.
 
 
من المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين والذي يبدأ في وقت لاحق من اليوم، لكنه يفتح الباب لتيسير السياسة في وقت مبكر قد يكون في سبتمبر في حالة الإقرار باقتراب التضخم من المستهدف له عند اثنين بالمئة.
كما يترقب المستثمرون سلسلة من بيانات التوظيف المقرر إصدارها هذا الأسبوع، مع التركيز بشكل أساسي على تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره الجمعة.
 
وقال تيم ووترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "اللهجة التي سيتبناها اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتقرير الوظائف يوم الجمعة قد يسحبا البساط من تحت الدولار إذا بدأ المستثمرون في التصرف بناء على توقع المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة بين الوقت الحالي ونهاية العام".
 
وأضاف "نوقع أن يكون أي هبوط للدولار داعما للذهب الذي قد يصل مرة أخرى إلى مستويات أعلى من 2400 دولار".
 
خفض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 27.69 دولار للأونصة.
 
واستقر البلاتين عند 948.55 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 897.50 دولار للأونصة.
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