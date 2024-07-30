living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توتال إنرجيز تنسحب من جنوب إفريقيا.. جدل بيئي واقتصادي

30
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يثير إعلان شركة توتال إنرجيز الاثنين انسحابها من مشروعين للغاز في جنوب إفريقيا ردود فعل متفاوتة لدى المدافعين عن البيئة ومحللي القطاع النفطي بين من يعتبره "جيدا للمناخ والتنوع" أو "سيئا لاقتصاد البلاد التي ستبقى فقيرة".
 
لكن الجميع يتفقون على أن قرار شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة بالانسحاب من حقلي غاز واعدين في أعالي البحار، له تأثير رمزي الى حد كبير على مستقبل قطاع النفط والغاز بأكمله وتحول الطاقة الجاري حاليا.
 
تنسحب توتال إنرجيز من منطقة التنقيب 11B/12B الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لجنوب إفريقيا، حيث تم اكتشاف حقلي غاز كبيرين، أحدهما في برولبادا والاخر في لويبير على بعد 175 كلم عن الساحل.
 
وقالت المجموعة في بيان الاثنين إن "توتال إنرجيز قررت أيضا الانسحاب من منطقة التنقيب الاوفشور 5/6/7" والتي تمتلك فيها شركتها TotalEnergies EP South Africa حصة تبلغ 40 بالمئة.
 
 
وبررت المجموعة الفرنسية انسحابها بالإشارة الى "الصعوبات التي واجهتها في تطوير الحقلين والاستفادة منهما في السوق الجنوب افريقية".
 
ولكن الموقع المتخصص Moneyweb رأى أن هذه القرارات "توجه ضربة لجنوب افريقيا التي كانت تعتزم استخدام هذا الغاز لانتاج المزيد من الكهرباء" وخفض اعتمادها على الفحم.
 
هجرة الحيتان
 
من جهته قال تييري بروس محلل النفط والغاز المستقل "لقد فقدت جنوب إفريقيا قدرتها على تحقيق أرباح من حقولها، وستظل دولة فقيرة" مضيفا أن توتال إنرجيز كانت ستجازف بعدم تحقيق فائدة من استثمارها الكبير بسبب الصعوبات التقنية والمالية التي واجهتها، بحسب وكالة فرانس برس.
 
يشير المحللون بشكل خاص إلى تعذر الاتفاق على سعر للغاز بين توتال إنرجيز والشركة الوطنية للنفط والغاز "بيترو اس ايه".
 
في سوق الأسهم، لم يكن للقرار أي تأثير. أنهى السهم الاثنين على انخفاض بنسبة 0,63 بالمئة ليصل الى 61,74 يورو.
 
في الواقع من منطقة ماجلان، قبالة سواحل جنوب افريقيا، يتحدث كل البحارة عن التيارات البحرية العنيفة والظروف الجوية الصعبة. وهذا يعني أن استغلال النفط أو الغاز يتطلب استثمارات استثنائية.
 
تبلغ مساحة المنطقة 11B/12B تسعة عشر ألف كيلومتر مربع، ويتراوح عمق المياه فيها بين 200 و1800 متر. تمتلك شركة توتال إنرجيز فيها عبر فرعها TotalEnergies EP South Africa، 45 بالمئة الى جانب شركة قطر للبترول (25 بالمئة)، وشركة CNR International (20 بالمئة) واتحاد جنوب إفريقيا Main Street 1549 (10 بالمئة).
 
أثار مشروع استغلال حقل غاز برولبادا غضب منظمات غير حكومية بيئية في أكتوبر 2022. ونددت جمعية بلوم ومنظمة The Green Connection الجنوب أفريقية غير الحكومية بعمليات التنقيب في أعالي البحار من شأنها أن تهدد "صغار الصيادين والتنوع البيولوجي".
 
وهذه المنطقة موقع مهم جدا لهجرة وتكاثر الثدييات البحرية ولا سيما الحيتان.
 
دخول غازبروم
 
أعلنت شركة CNR International التي تملك 20 بالمئة في مطلع يوليو انسحابها من الحقل 11B/12B. وبالإضافة إلى توتال إنرجيز، أعلنت قطر للبترول (25 بالمئة) أيضًا انسحابها الاثنين.
 
بموجب الاتفاق الذي يربط بين الشركاء الأربعة، فإن "الأطراف المنسحبة تنقل مساهمتها مجانا إلى الشركاء الذين لا ينسحبون"، كما أوضحت شركة النفط الكندية افريكا إنرجيز التي "لا تنوي الانسحاب" وعليها بالتالي على المدى الطويل ان تمتلك "حصة مساهمة بنسبة مئة بالمئة في المنطقة 11B/12B".
 
بالنسبة لمنظمة بلوم غير الحكومية فان انسحاب توتال إنرجيز "جيد للمناخ والتنوع". وهو "انتصار" بالنسبة للمدافعين عن البيئة في فرنسا وجنوب افريقيا وكذلك لأسباب "اقتصادية وجيوسياسية بحتة"، كما قال سوان بومييه من بلوم.
 
وقال "يمثل حقل 11B/12B انبعاثات بمقدار 336 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال مدة استغلاله، وهو ما يعادل كل ما ينبعث من جنوب إفريقيا في عام واحد".
 
وأضاف "كانت شركة توتال إنرجيز رائدة في مجال استغلال النفط قبالة سواحل جنوب أفريقيا، وكانت كل الصناعة الغربية تنتظر لترى ما ستفعله، انسحابها يشكل منعطفا قويا".
 
واشار الى عنصر مهم آخر وهو دخول غازبروم على الخط من خلال إعلان وزير الطاقة الجنوب افريقي في ديسمبر 2023 عن إسناد مشروع إعادة تشغيل محطة الغاز الرئيسية في البلاد للمجموعة الروسية.
 
وقال بومييه "بسبب العقوبات الدولية المفروضة على روسيا، لم تتمكن شركة توتال إنرجيز من المجازفة كمزود للغاز بالدخول في مشاريع إلى جانب غازبروم".
 
لكنه حذر من أن المجموعة الفرنسية لديها أربعة تصاريح أخرى للتنقيب في أعماق البحر في جنوب إفريقيا، بينها ترخيص تم الحصول عليه مؤخراً في المنطقة 3B/4B.
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   